Новая школа на 600 мест откроется в Волгодонске к 2022 году

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Группа губернаторского контроля во главе с первым заместителем губернатора Игорем Гуськовым посетила строительство социальных учреждений в Волгодонском районе и проверила качество уже завершенных объектов.В 2020 году началось строительство школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» Волгодонска. На проект выделили около 800 млн рублей. Закончить его планируют к 2022 году.Также, группа контроля проверила, на какой стадии находятся работы в начальной школе на 100 мест хутора Лагутники. Порядка 135 млн рублей направили на строительство нового учебного учреждения в Волгодонском районе. Сдать объект планируют в 2021 году.В соответствии с графиком идёт строительство Дома культуры, благоустройство прилегающей к нему территории в хуторе Морозов и разводящих водопроводных сетей станицы Романовской. По окончании работ, 38 улиц района будут обеспечены водоснабжением.Игорь Гуськов отметил проблемные точки района. Одной из них является сквер в станице Романовской. Власти муниципалитета должны устранить замечания контрольной группы до 3 августа.Более того, вопросы возникли и при посещении общеобразовательного учреждения для размещения детей театральной школы. Завершить реконструкцию двух блоков строители должны были в мае текущего года. Сегодня объект готов только на 85%. Подрядчикам дали время до 15 августа, чтобы завершить работу.Напомним, группы губернаторского контроля уже посетили объекты в Веселовском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Каменском районах.