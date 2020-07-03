Новая школа на 600 мест откроется в Волгодонске к 2022 году
Фото: wikimapia.org
Группа губернаторского контроля во главе с первым заместителем губернатора Игорем Гуськовым посетила строительство социальных учреждений в Волгодонском районе и проверила качество уже завершенных объектов.
В 2020 году началось строительство школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» Волгодонска. На проект выделили около 800 млн рублей. Закончить его планируют к 2022 году.
Также, группа контроля проверила, на какой стадии находятся работы в начальной школе на 100 мест хутора Лагутники. Порядка 135 млн рублей направили на строительство нового учебного учреждения в Волгодонском районе. Сдать объект планируют в 2021 году.
- Выездные формы губернаторского контроля - это способ получить прямую, полную информацию о том, как строятся, ремонтируются и эксплуатируются объекты в рамках реализации нацпроектов, довольны ли жители района и города их результатами, - отметил Игорь Гуськов.
В соответствии с графиком идёт строительство Дома культуры, благоустройство прилегающей к нему территории в хуторе Морозов и разводящих водопроводных сетей станицы Романовской. По окончании работ, 38 улиц района будут обеспечены водоснабжением.
- Мы увидели объекты, реализуемые по самым разным приоритетным направлениям. Нацпроекты реализуются гармонично, комплексно, и есть основания рассчитывать, что таким же комплексным будет позитивный итог их реализации, - рассказал первый замглавы региона.
Игорь Гуськов отметил проблемные точки района. Одной из них является сквер в станице Романовской. Власти муниципалитета должны устранить замечания контрольной группы до 3 августа.
Более того, вопросы возникли и при посещении общеобразовательного учреждения для размещения детей театральной школы. Завершить реконструкцию двух блоков строители должны были в мае текущего года. Сегодня объект готов только на 85%. Подрядчикам дали время до 15 августа, чтобы завершить работу.
Напомним, группы губернаторского контроля уже посетили объекты в Веселовском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Каменском районах.