В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 358

Фото: Алексей Бойко.

Более 197 тысяч жителей Ростовской области заболели коронавирусом за все время пандемии. Такие данные приводит региональное правительство.По состоянию на 11 января, за сутки опасный диагноз подтвердился у 358 человек. Большинство зараженных - это люди от 18 до 45 лет (38,2%), пациенты от 46 до 65 лет составили 34,1%. Пенсионеры от 66 до 79 лет составили 11,2%. Старше 80 лет - 6,7% заболевших. Выросло число инфицированных среди детей - 9,8%.Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 197 474 жителей Ростовской области. Из этого числа жертвами COVID-19 стали 9817 человек.