В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 358
Более 197 тысяч жителей Ростовской области заболели коронавирусом за все время пандемии. Такие данные приводит региональное правительство.
По состоянию на 11 января, за сутки опасный диагноз подтвердился у 358 человек. Большинство зараженных - это люди от 18 до 45 лет (38,2%), пациенты от 46 до 65 лет составили 34,1%. Пенсионеры от 66 до 79 лет составили 11,2%. Старше 80 лет - 6,7% заболевших. Выросло число инфицированных среди детей - 9,8%.
Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 197 474 жителей Ростовской области. Из этого числа жертвами COVID-19 стали 9817 человек.