В Ростовской области большинство новых заболевших коронавирусом составили люди старше 46 лет

Большинство новых заболевших коронавирусом в Ростовской области составили люди старше 46 лет. Информацию об этом 1 октября опубликовало региональное правительство.За последние сутки число зараженных опасным вирусом увеличилось на 205 человек. На первом месте по количеству заболевших оказались люди от 46 до 65 лет - 74 случая инфицирования (36,1%). Среди молодежи в возрасте от 18 до 45 лет больных немного меньше - 71 человек (34,7%). Пенсионеры от 66 до 79 лет в числе инфицированных составили 39 дончан (19%). Заболевших пожилых людей старше 80 выявлено всего 14 (6,8%). Наименьшее количество заражений наблюдается среди детей - семеро несовершеннолетних заразились коронавирусом (3,4%).Всего за период пандемии опасный вирус зафиксировали у 22143 жителей Ростовской области. От инфекции скончались 504 человека, из которых семь женщин и двое мужчин - за минувшие сутки.