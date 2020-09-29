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В Ростовской области большинство новых заболевших коронавирусом составили люди старше 46 лет

В Ростовской области большинство новых заболевших коронавирусом составили люди старше 46 лет
Большинство новых заболевших коронавирусом в Ростовской области составили люди старше 46 лет. Информацию об этом 1 октября опубликовало региональное правительство.

За последние сутки число зараженных опасным вирусом увеличилось на 205 человек. На первом месте по количеству заболевших оказались люди от 46 до 65 лет - 74 случая инфицирования (36,1%). Среди молодежи в возрасте от 18 до 45 лет больных немного меньше - 71 человек (34,7%). Пенсионеры от 66 до 79 лет в числе инфицированных составили 39 дончан (19%). Заболевших пожилых людей старше 80 выявлено всего 14 (6,8%). Наименьшее количество заражений наблюдается среди детей - семеро несовершеннолетних заразились коронавирусом (3,4%).

Всего за период пандемии опасный вирус зафиксировали у 22143 жителей Ростовской области. От инфекции скончались 504 человека, из которых семь женщин и двое мужчин - за минувшие сутки.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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