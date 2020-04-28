Жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в общественных местах

Теперь в Ростовской области обязательно носить защитные маски или респираторы. Такой документ подписал губернатор региона.С 1 мая каждый дончанин, выходя на улицу, должен брать с собой средство защиты. Василий Голубев отметил, что ношение маски обязательно при посещении общественных мест. К ним относятся вокзалы, остановки, аптеки, магазины, медицинские учреждения, транспорт (включая такси), станции, государственные учреждения, аэропорты.Напомним, с 1 по 11 мая в Ростове-на-Дону приостановили действие пропусков, выданных для перемещения по городу. Сотрудники тех организаций, которые уйдут на выходные, не смогут выходить на улицу, кроме случаев сходить в магазин, аптеку или выгулять собаку. Добираться до места работы смогут только работники тех предприятий, деятельность которых не приостановлена в праздники.