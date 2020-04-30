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В Ростовской области масочный режим продлят до конца месяца

В Ростовской области масочный режим продлят до конца месяца
Режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах в Ростовской области продлят до конца месяца. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам главы региона, на Дону разработан постепенный план снятия ограничений. Он состоит из трёх этапов. Начало его реализации будет зависеть от эпидемиологической ситуации в области.
- Предложения по снятию режима ограничений могут быть реализованы в случае определенных условий, - пояснил губернатор.

Вне зависимости от ситуации на Дону будет продлен масочный режим до конца мая. Соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства до 9 мая.

В документ также планируется внести поправки, которые запретят работникам общественного транспорта, магазинов и других предприятий сферы обслуживания контактировать с клиентами без средств индивидуальной защиты.

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