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В Ростовской области большинство новых зараженных COVID-19 - люди до 65 лет

В Ростовской области большинство новых зараженных COVID-19 - люди до 65 лет
Дончане до 65 лет лидируют по количеству заболеваний в Ростовской области. Об этом 24 сентября сообщило региональное правительство.

За последние 24 часа коронавирусом заболели 189 жителей донского региона. Наибольшее количество зараженных - среди людей от 46 до 65 лет - 82 инфицированных. На втором месте - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет - 55 человек. Пенсионеров от 66 до 79 лет еще меньше - 37 заболевших. Зараженных коронавирусом пожилых дончан старше 80 лет зафиксировано всего девять. Наименьшее количество случаев заражения оказалось среди детей - шестеро несовершеннолетних заболели опасным вирусом.

Общее число зараженных жителей Ростовской области - 20 793. За период пандемии выздоровели 16 580 человек, в том числе 144 - за минувшие сутки.

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