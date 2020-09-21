На Дону коронавирусом заболели еще 11 детей

В Ростовской области среди новых зараженных коронавирусом 11 детей. Об этом 23 сентября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки случаи заболевания опасной инфекцией пополнили 183 жителя донского региона, среди которых 11 - дети. По количеству заболеваний по-прежнему лидируют люди от 46 до 65 лет - 80 человек. На втором месте по числу зараженных дончане в возрасте от 18 до 45 лет - 48 человек. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет - 36 заболевших. Наименее распространенные случаи заражения инфекцией COVID-19 среди пожилых людей старше 80 лет - всего 8 дончан.Помимо этого, за последние 24 часа от коронавируса скончалось рекордное количество человек в Ростовской области - девять. От инфекции умерли три женщины от 62 до 75 лет и шестеро мужчин от 61 года до 82 лет, все - с хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии жертвами стали 460 жителей ростовской области.