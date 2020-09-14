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На Дону среди новых инфицированных коронавирусом лидируют люди от 46 до 65 лет

На Дону среди новых инфицированных коронавирусом лидируют люди от 46 до 65 лет
Пациенты от 46 до 65 лет составили большую часть новых заболевших коронавирусом в Ростовской области. Об этом 16 сентября сообщило региональное правительство.

За последние сутки диагноз подтвердился у 167 дончан. Большинству зараженных - от 46 до 65 лет. Таких за сутки выявлено 66 человек. На втором месте по количеству заболевших опасным вирусом - люди в возрасте от 66 до 79 лет - 41 человек. Пациентов от 18 до 45 лет - 38 человек. В числе зараженных - 12 детей. Немного меньше - 10 человек - пожилых людей старше 80 лет.

В стационарах на данный момент находятся 1 222 пациента, из которых 61 подключен к аппаратам ИВЛ.

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