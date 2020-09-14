На Дону среди новых инфицированных коронавирусом лидируют люди от 46 до 65 лет

Пациенты от 46 до 65 лет составили большую часть новых заболевших коронавирусом в Ростовской области. Об этом 16 сентября сообщило региональное правительство.За последние сутки диагноз подтвердился у 167 дончан. Большинству зараженных - от 46 до 65 лет. Таких за сутки выявлено 66 человек. На втором месте по количеству заболевших опасным вирусом - люди в возрасте от 66 до 79 лет - 41 человек. Пациентов от 18 до 45 лет - 38 человек. В числе зараженных - 12 детей. Немного меньше - 10 человек - пожилых людей старше 80 лет.В стационарах на данный момент находятся 1 222 пациента, из которых 61 подключен к аппаратам ИВЛ.