В Ростовской области больше трех месяцев ищут пропавшую 89-летнюю бабушку

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

Пропавшую 89-летнюю Людмилу Давыдову ищут уже несколько месяцев в Ростовской области. Жительница Каменского района не появляется дома с октября 2021 года.В ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что пенсионерка ушла из дома 23 октября. Она не сообщила родным о своем долгом отсутствии. Родственники стали переживать, что с бабушкой могла случиться беда. Ведь пожилая женщина может нуждаться в помощи врачей и забыть дорогу домой.Вот уже третий месяц ни у полиции, ни у волонтеров и родных нет зацепок, куда бабушка могла пойти. К поискам просят подключиться СМИ.На вид женщине - около 90 лет, ее рост - около 160 сантиметров, худощавая, у нее есть родинка на левой щеке, сутулится и ходит с тростью. В день исчезновения на ней были куртка бордового цвета, разноцветный платок, штаны черного цвета, обувь черного цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Давыдовой, позвоните по номерам: 8 (86365) 7-28-31, 7-46-96 или 02.