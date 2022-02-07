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В Ростовской области больше трех месяцев ищут пропавшую 89-летнюю бабушку

В Ростовской области больше трех месяцев ищут пропавшую 89-летнюю бабушку
Пропавшую 89-летнюю Людмилу Давыдову ищут уже несколько месяцев в Ростовской области. Жительница Каменского района не появляется дома с октября 2021 года.

В ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что пенсионерка ушла из дома 23 октября. Она не сообщила родным о своем долгом отсутствии. Родственники стали переживать, что с бабушкой могла случиться беда. Ведь пожилая женщина может нуждаться в помощи врачей и забыть дорогу домой.

Вот уже третий месяц ни у полиции, ни у волонтеров и родных нет зацепок, куда бабушка могла пойти. К поискам просят подключиться СМИ.

На вид женщине - около 90 лет, ее рост - около 160 сантиметров, худощавая, у нее есть родинка на левой щеке, сутулится и ходит с тростью. В день исчезновения на ней были куртка бордового цвета, разноцветный платок, штаны черного цвета, обувь черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Давыдовой, позвоните по номерам: 8 (86365) 7-28-31, 7-46-96 или 02.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области.
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