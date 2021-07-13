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В Ростове-на-Дону ищут пропавшую глухонемую бабушку

В Ростове-на-Дону ищут пропавшую глухонемую бабушку
В донской столице без вести пропала пожилая женщина. 82-летняя Анна Минаева ушла из дома 15 июля около семи часов утра.

Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Близкие переживают, что их бабушка могла попасть в беду, потому что она ничего не слышит. В силу возраста женщина может не ориентироваться в пространстве или забыть дорогу домой.

Поисковики распространили ориентировку. Рост Анны - 157 сантиметров, она среднего телосложения, у нее серые глаза и седые волосы. Одета была в черную майку и черно-коричневую юбку. С собой имела трость и пакет с нарисованными красными цветами.

Если вам стало что-либо известно о местонахождении Анны Минаевой, просьба сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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