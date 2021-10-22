В Каменске ищут пропавшую 88-летнюю старушку

В Каменске-Шахтинском Ростовской области пропала без вести 88-летняя старушка. Людмила Давыдова вышла из дома на улице Героев Пионеров и не вернулась.Женщина покинула свою квартиру 23 октября около 9 часов утра. После этого ее никто не видел. Родственники забили тревогу и обратились с заявлением о пропаже в полицию. Ориентировка с данными пенсионерки появилась в социальных сетях города, но пока результатов поисков нет.У Людмилы Давыдовой рост - около 160 сантиметров, худощавое телосложение, родинка на левой щеке, ходит с тростью. В день своего исчезновения на ней были куртка бордового цвета, платок и штаны черного цвета. Документов у нее при себе нет.Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите по номерам: 02 или 8 (86365) 7-28-31.