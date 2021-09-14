В Ростове пропала без вести глухонемая бабушка

Глухонемая 83-летняя женщина пропала без вести в Ростове. О местонахождении Аллы Филенко (Двоенко) нет информации несколько часов. Бабушка пожилая и может нуждаться в помощи врачей, поэтому родственники сразу обратились в полицию и к волонтерам за помощью в поисках.Ростовчанка пропала утром 16 сентября. В день исчезновения пенсионерка хотела прогуляться по улице Тружеников, но домой она так и не вернулась. Близкие переживают, что из-за глухоты и почтенного возраста с женщиной могла приключиться беда.На вид пропавшей - около 80 лет, рост - 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, волосы бордового цвета, прическа короткая. В день исчезновения на ней были костюм и белые босоножки.Если вы что-нибудь знаете о местонахождении бабушки, позвоните по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.