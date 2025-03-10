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В Ростовской области близкие разыскивают 16-летнюю школьницу. Татьяна Ковалева ушла из дома утром 10 марта.Девочка из поселка Глубокого ушла утром в школу и не вернулась домой. Родители забили тревогу. После звонков в школу и одноклассникам испуганные родственники обратились в полицию.Девочка худощавого телосложения, волосы русые, средней длины. Была одета в двухстороннюю черную/светлую куртку и костюм черного цвета. На ногах – черные кроссовки.Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Ковалевой, полиция просит сообщить в дежурную часть МО МВД России по номеру: 112 или в ПДН: 8-908-198-76-49.