В Ростовской области археологи в ходе раскопок обнаружили древний тандыр



Необычную находку сделали археологи в Азове Ростовской области. Впервые они смогли обнаружить жилище, которое располагалось в южной части средневекового города. Более того, им посчастливилось найти в этой постройке тандыр, предназначавшийся для отопления.



Как рассказал научный сотрудник Азовского музея-заповедника Александр Минаев, печь хорошо сохранилась. Она позволила сделать интересное открытие — бедняки средневекового Азака согревали свои жилища такими же тандырами, как и аристократы.



Также в южной части города нашли несколько монет и бляшку, которая, скорее всего, служила украшением.



Археологам уже попадались тандырные печи, расположены они были в центральных районах Азова. Многие из них использовались не для отопления, а для выпечки хлеба. Так, летом исследователи нашли тандыдр, стенки которого были обложены осколками сосудов.

