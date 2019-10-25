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В Ростовской области археологи в ходе раскопок обнаружили древний тандыр

В Ростовской области археологи в ходе раскопок обнаружили древний тандыр
Необычную находку сделали археологи в Азове Ростовской области. Впервые они смогли обнаружить жилище, которое располагалось в южной части средневекового города. Более того, им посчастливилось найти в этой постройке тандыр, предназначавшийся для отопления.

Как рассказал научный сотрудник Азовского музея-заповедника Александр Минаев, печь хорошо сохранилась. Она позволила сделать интересное открытие — бедняки средневекового Азака согревали свои жилища такими же тандырами, как и аристократы.

Также в южной части города нашли несколько монет и бляшку, которая, скорее всего, служила украшением.

Археологам уже попадались тандырные печи, расположены они были в центральных районах Азова. Многие из них использовались не для отопления, а для выпечки хлеба. Так, летом исследователи нашли тандыдр, стенки которого были обложены осколками сосудов.

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