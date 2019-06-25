Жилище с системой отопления нашли в Азове археологи



Средневековое жильё, оборудованное системой отопления, нашли азовские археологи. Сооружение попало в пределы раскопа, расположенного на Петровском бульваре. Специалисты отметили, что для Азова большая редкость, когда наземное жилище сохраняется настолько хорошо.



- Хоть культурный слой и пострадал из-за деятельности современных жителей, горизонт жилища сохранился более или менее нормально, - добавил завотделом археологии Андрей Масловский.



Археологам посчастливилось обнаружить в жилище кан. Это система отопления, представляющая собой каменную лежанку с проделанными внутри каналами. По ним от печи движется горячий воздух и нагревает помещение. Увы, полное представление о жилом доме специалисты составить не могут — его остальные фрагменты являются слишком незначительными.