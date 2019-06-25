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Жилище с системой отопления нашли в Азове археологи

Жилище с системой отопления нашли в Азове археологи
Средневековое жильё, оборудованное системой отопления, нашли азовские археологи. Сооружение попало в пределы раскопа, расположенного на Петровском бульваре. Специалисты отметили, что для Азова большая редкость, когда наземное жилище сохраняется настолько хорошо.

- Хоть культурный слой и пострадал из-за деятельности современных жителей, горизонт жилища сохранился более или менее нормально, - добавил завотделом археологии Андрей Масловский.

Археологам посчастливилось обнаружить в жилище кан. Это система отопления, представляющая собой каменную лежанку с проделанными внутри каналами. По ним от печи движется горячий воздух и нагревает помещение. Увы, полное представление о жилом доме специалисты составить не могут — его остальные фрагменты являются слишком незначительными.

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