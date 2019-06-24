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Хлебный тандыр, обложенный осколками сосудов, нашли в Азове

Хлебный тандыр, обложенный осколками сосудов, нашли в Азове
В ходе раскопок азовские археологи обнаружили тандыр с необычайно тонкими стенками. Каменная печь использовалась для выпечки хлеба и датируется 14-м веком. О редкой находке 26 июня рассказали в местном музее-заповеднике.

Тандыр был частью наземного жилища и во время исследования раскопа был обнаружен на небольшой глубине. Как и большинство найденных печей, он был внутри покрыт врезным орнаментом. Что интересно, для своего размера он имеет слишком тонкие стенки. Неизвестно, то ли это был результат ошибки мастера, то ли, наоборот, демонстрация его мастерства.

- Эта находка очень необычная, - заметил заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - В связи с тем, что стенки были тонкими, а может, для большей теплоизоляции тандыр снаружи обложен кусками керамики. При этом использовался случайный мусор — мы видим здесь фрагменты нескольких сосудов.

Тандыр только частично попал в пределы раскопа, так что исследовать его полностью пока не удалось.

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