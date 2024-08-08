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В Ростовской области 56-летнюю женщину приговорили к семи годам за убийство собутыльника

В Ростовской области 56-летнюю женщину приговорили к семи годам за убийство собутыльника
В Ростовской области вынесли приговор в отношении 56-летней жительницы Каменского района. Ее обвиняли по статье «Убийство».

Трагедия произошла 3 апреля в хуторе Ковалевка Красносулинского района. По данным следствия, женщина выпивала со своим 37-летним знакомым. Во время застолья между ними завязался спор. Словесная перепалка переросла в конфликт. Женщина набросилась на своего знакомого с ножом и ударила его в область груди. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полицейские задержали женщину. Ее заключили под стражу.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что приговором суда ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее женщина также привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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