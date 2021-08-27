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В Ростовской области 49-летний мужчина пропал без вести

В Ростовской области 49-летний мужчина пропал без вести
В Ростовской области пропал без вести 49-летний мужчина. Местонахождение Сергея Субботина больше двух месяцев остается неизвестным.

Известно, что он - уроженец Ростова-на-Дону. Однако проживал в Каменске-Шахтинском в одном из домов на улице Освобождения. В конце июня он ушел в неизвестном направлении и с тех пор не вернулся. Родственники не знают, куда он мог отправиться. Когда найти Сергея самостоятельно не удалось, они написали заявление в полицию. Ориентировку мужчины распространили в соцсетях и расклеили по улицам города.

Рост пропавшего составляет 180 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины седые волосы, на груди слева татуировка - группа крови. В день исчезновения он взял с собой паспорт. Известно также, что горожанин злоупотребляет спиртными напитками.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Сергея Субботина, просим вас звонить по номеру телефона: 8 (86365) 7-28-31.

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