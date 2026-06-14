Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове частный дом сгорел дотла из-за зажженной свечи

В Ростове частный дом сгорел дотла из-за зажженной свечи
Частный дом сгорел из-за неосторожного обращения со свечой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Инцидент случился 13 июня в переулке Педагогическом. Хозяин дома, находившийся в комнате, зажег свечу и вышел. Оставленная без присмотра свеча стала источником возгорания: капли воска попали на мебель, и огонь молниеносно охватил помещение.

Когда на место прибыли пожарные расчеты, пламя уже распространилось на 40 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы 12 пожарных и три единицы техники.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако дом полностью уничтожен огнем.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика