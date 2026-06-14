В Ростове частный дом сгорел дотла из-за зажженной свечи

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Частный дом сгорел из-за неосторожного обращения со свечой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.Инцидент случился 13 июня в переулке Педагогическом. Хозяин дома, находившийся в комнате, зажег свечу и вышел. Оставленная без присмотра свеча стала источником возгорания: капли воска попали на мебель, и огонь молниеносно охватил помещение.Когда на место прибыли пожарные расчеты, пламя уже распространилось на 40 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы 12 пожарных и три единицы техники.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако дом полностью уничтожен огнем.