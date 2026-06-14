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Водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП с автобусом в Ростове

Водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП с автобусом в Ростове
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Инцидент случился 14 июня в районе дома №49. По предварительной информации, 46-летний водитель автобуса «МАЗ» совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот же момент по проспекту двигался автомобиль «ВАЗ 21074» под управлением 27-летнего водителя. Произошло столкновение.

Последствия аварии не обошлись без пострадавших. Водитель автомобиля «ВАЗ 21074» и его 25-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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