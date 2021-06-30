В Ростовской области пропал без вести 15-летний подросток. Местонахождение Станислава Григоряна остается неизвестным вторые сутки.Подросток находился на Павло-Очаковской косе в Азовском районе 30 июня. В какой-то момент он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Родственники не знают, куда он мог направиться. Они обратились за помощью в полицию. К поискам подключились волонтеры. Парень нуждается в медицинской помощи.У пропавшего рост - 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в плавки цвета хаки.Если вам что-либо известно о местонахождении Станислава Григоряна, звоните по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.