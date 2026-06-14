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Водитель иномарки сбил насмерть 25-летнего пешехода под Новошахтинском

Водитель иномарки сбил насмерть 25-летнего пешехода под Новошахтинском
Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе под Новошахтинском. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области, ночью 13 июня под колесами иномарки погиб пешеход.

Авария произошла в глубокой темноте, в районе Краснокутского сельского поселения. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo двигался по левой полосе автодороги «А270» со стороны Новошахтинска в сторону федеральной трассы М-4 «Дон». В это время по проезжей части шел 25-летний пешеход. Отмечается, что на его верхней одежде отсутствовали какие-либо световозвращающие элементы, что сделало его практически невидимым в условиях плохой освещенности.

Водитель иномарки, по всей видимости, из-за темноты и отсутствия у пешехода спецсредств, не смог вовремя заметить его и затормозить. В результате произошел наезд. Молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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