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В Ростове разыскивают 42-летнюю женщину, пропавшую в Суворовском микрорайоне

В Ростове разыскивают 42-летнюю женщину, пропавшую в Суворовском микрорайоне
В Ростове разыскивают 42-летнюю женщину, пропавшую в Суворовском микрорайоне. Её супруг сообщил, что Инна Роздина ушла из дома в микрорайоне ночью 12 июня.

По словам мужа, она покинула дом около 3 часов ночи после бытовой ссоры. Она направилась от парка «Чадр» вверх по лестнице в сторону магазина «Пятёрочка». Близкие отмечают, что её психоэмоциональное состояние было нестабильным. С тех пор Инну никто не видел.

Приметы Инны Роздиной:

• Рост: около 165 см.
• Волосы: светлые, длиной чуть ниже плеч.
• Глаза: светлые.
• В день предполагаемого исчезновения была одета в синие джинсы и синюю кофту с капюшоном.

Родственники уже привлекли к поискам добровольцев. Любая информация о возможном местонахождении Инны Роздиной имеет большое значение. Просьба сообщить любые сведения по телефону: 89081794204 (Вячеслав, супруг).
Фото: Соцсети
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