В Ростовской области волонтёры спасают пса Гришу, пострадавшего от жестокого обращения

Фото: Ольга Мосиюк

В Ростовской области разворачивается трогательная история спасения. Директор реабилитационного центра для бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк сообщила 12 июня в социальных сетях о тяжёлом ранении пса, которого волонтёры подобрали и в приют.Животное поступило в центр утром 12 июня. К сожалению, точные обстоятельства, при которых пёс получил ранения, а также время, которое он провёл с травмой, остаются неизвестными. Ольга Мосиюк уточнила, что характер ранения вызывает серьезные опасения:В тот же день благодаря оперативности волонтёров собаке была проведена необходимая операция в Новочеркасске. Ветеринарный хирург, проводивший вмешательство, предположил, что животное могло попасть в браконьерские силки. Несмотря на тяжёлые травмы, пес сумел самостоятельно выбраться из западни.Сейчас пострадавшему псу, которого назвали Гришей, уже лучше. Тем не менее, ему предстоит долгий период реабилитации, чтобы полностью восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни.