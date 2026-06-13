Ливни, грозы и град ожидаются в Ростовской области 14 июня

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В Ростовской области 14 июня прогнозируют ливни с грозами. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.По информации синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможны ливни, грозы, град и сильный ветер.Обычная скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. Во время грозы порывы могут усилиться до 15-18 метров в секунду. Местами ветер разгонится до 20-23 метров в секунду.Ночью температура воздуха составит +15...+20 градусов. В отдельных районах похолодает до +10. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, а местами до +32.