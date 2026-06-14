Атаку БПЛА в ночь на 14 июня отразили в трех районах Ростовской области

Фото: Donday

В ночь на 14 июня атаку беспилотников отразили в трех районах на севере Ростовской области. Информацию об этом подтвердил глава региона Юрий Слюсарь.Согласно сообщению губернатора, в течение ночи дроны были ликвидированы в нескольких районах области: Миллеровском, Чертковском и Шолоховском.- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах, - заявил Юрий Слюсарь.По предварительным данным, жертв среди населения и значительных разрушений на земле в результате атаки не зафиксировано. Информация о возможных последствиях продолжает уточняться.