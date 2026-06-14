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В сети появились страшные кадры аварии на трассе Ростов-Таганрог с легковушкой

В сети появились страшные кадры аварии на трассе Ростов-Таганрог с легковушкой
На трассе под Ростовом-на-Дону легковушка загорелась после ДТП с грузовиком. В сети появились шокирующие кадры аварии утром 14 июня.

По данным очевидцев, легковой автомобиль буквально «залетел» под прицеп фуры, после чего мгновенно охватился пламенем. Масштаб повреждений легкового автомобиля настолько велик, что на фотографиях видно лишь груду искореженного металла.

На месте работают экстренные службы. Детали произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.
Фото: Соцсети
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