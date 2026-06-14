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Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе радио и ТВ на новой рабочей неделе июня

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе радио и ТВ на новой рабочей неделе июня
В начале следующей рабочей недели в Ростовской области могут быть временно недоступны телевизионный и радиосигнал. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Отключения связаны с проведением плановых профилактических работ на передающей станции, расположенной в поселке Калининском Шолоховского района. Работы запланированы 17 июня на период с 8:00 до 14:00.

В течение этого времени возможны перерывы в вещании первого и второго мультиплексов цифрового телевидения. Также могут быть недоступны передачи местной радиостанции «Радио России ГТРК Ростов».

В РТРС уточнили, что в случае неблагоприятных погодных условий проведение профилактических работ может быть перенесено на более поздний срок.
Фото: Donday
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