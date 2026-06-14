Молния подожгла кровлю дома в Волгодонске, обошлось без пострадавших

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области архив

Сильная гроза, обрушившаяся на донской регион вечером 13 июня, принесла не только ливень, но и стала причиной крупного пожара в Волгодонске. По предварительной информации, удар молнии спровоцировал возгорание кровли частного дома, расположенного на проезде Монтажников.Инцидент произошел в разгар непогоды, когда небо над городом озаряли вспышки молний. Одна из них, по данным ГУ МЧС России по Ростовской области, попала в кровлю жилого дома, вызвав стремительное распространение огня. К счастью, благодаря быстрой реакции пожарных, удалось избежать трагедии. Никто из жителей не пострадал.На место происшествия прибыли 18 пожарных и пять единиц техники. Пламя потушили на площади в 80 квадратных метров.