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Молния подожгла кровлю дома в Волгодонске, обошлось без пострадавших

Молния подожгла кровлю дома в Волгодонске, обошлось без пострадавших

Сильная гроза, обрушившаяся на донской регион вечером 13 июня, принесла не только ливень, но и стала причиной крупного пожара в Волгодонске. По предварительной информации, удар молнии спровоцировал возгорание кровли частного дома, расположенного на проезде Монтажников.

Инцидент произошел в разгар непогоды, когда небо над городом озаряли вспышки молний. Одна из них, по данным ГУ МЧС России по Ростовской области, попала в кровлю жилого дома, вызвав стремительное распространение огня. К счастью, благодаря быстрой реакции пожарных, удалось избежать трагедии. Никто из жителей не пострадал.

На место происшествия прибыли 18 пожарных и пять единиц техники. Пламя потушили на площади в 80 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области архив
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