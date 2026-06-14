Жители Сальска сообщают о массовой гибели рыбы в реке Средний Егорлык

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Жители Сальска Ростовской области бьют тревогу из-за экологической проблемы, затронувшей местную реку Средний Егорлык. Как сообщили горожане в социальных сетях 13 июня, река стала местом массовой гибели рыбы.По словам очевидцев, ежедневно к берегам водоема выбрасывает от шести до восьми мертвых рыб. Особенно встревожены жители района Кучерды, чьи дома расположены вблизи реки.- Что случилось с рыбой в нашей реке? Каждый день к берегу прибивает по 6-8 мёртвых рыб, — делятся своей обеспокоенностью в соцсетях жители.Местные жители отмечают, что большое количество чаек кружит над рекой, пытаясь добыть погибшую рыбу.- Неужели арендатора акватории не волнует судьба живности, можно же провести анализ мёртвой рыбы и выяснить, в чем дело? - негодуют сальчане.