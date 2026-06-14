Фото: Лиза Алерт

Близкие ищут пропавшего без вести 49-летнего ростовчанина. Алексей Герасимов пропал без вести 11 июня, и с тех пор его местонахождение неизвестно.Он ушел из дома, не сообщив никому о своих планах. Когда мужчина так и не вернулся, а на звонки и сообщения перестал отвечать, обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам.Приметы пропавшего:• Рост: около 180 сантиметров.• Телосложение: худощавое.• Цвет глаз: карий.• Цвет волос: каштановый.Особые приметы:• В день пропажи Алексей Герасимов был одет в джинсовую куртку, светлую футболку и светлые брюки.Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Алексея Герасимова или кто видел человека, похожего на описанного, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52.