Близкие ищут пропавшего без вести 49-летнего ростовчанина
Близкие ищут пропавшего без вести 49-летнего ростовчанина. Алексей Герасимов пропал без вести 11 июня, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Он ушел из дома, не сообщив никому о своих планах. Когда мужчина так и не вернулся, а на звонки и сообщения перестал отвечать, обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам.
Приметы пропавшего:
• Рост: около 180 сантиметров.
• Телосложение: худощавое.
• Цвет глаз: карий.
• Цвет волос: каштановый.
Особые приметы:
• В день пропажи Алексей Герасимов был одет в джинсовую куртку, светлую футболку и светлые брюки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Алексея Герасимова или кто видел человека, похожего на описанного, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52.