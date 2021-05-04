В Ростовской области без вести пропал 61-летний мужчина

61-летний мужчина пропал без вести в Ростовской области. О местонахождении Александра Кочанова нет информации около недели.Мужчина проживает в Каменском районе. Днем 1 мая он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Домой он не вернулся ни вечером, ни на следующий день. Родственники не знали, куда он мог отправиться, поэтому пошли в полицию. Правоохранители составили ориентировку и распространили ее в соцсетях и СМИ.Пропавшему на вид - 60 лет, рост - 165-170 сантиметров, у него среднее телосложение, волосы темные короткие, с проседью. В день исчезновения на Александре была футболка бежевого цвета, синие джинсы, болоньевая куртка черного цвета до пояса, ботинки коричневого цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8 (86365) 7-28-31 или 102.