В Ростовской области разыскивают пропавшую 90-летнюю Нину Савченко

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области ищут 90-летнюю Нину Савченко, пропавшую без вести. О местонахождении женщины ничего не известно с 13 июня.В тот день пенсионерка вышла из дома в Шахтах и ушла в неизвестном направлении. Когда она не вернулась, родственники забили тревогу. Близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост Нины Ивановны составляет 156 сантиметров. Она худощавого телосложения. У женщины седые волосы и серо-голубые глаза.В день исчезновения пенсионерка была одета в темно-зеленый халат с коротким рукавом и темно-зеленые домашние тапочки.По данным волонтеров, пропавшая может не ориентироваться в пространстве.Всех, кто видел Нину Савченко или знает, где она может находиться, просят сообщить информацию по телефонам: 8-800-700-54-53 или 112.