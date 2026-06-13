Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области разыскивают пропавшую 90-летнюю Нину Савченко

В Ростовской области разыскивают пропавшую 90-летнюю Нину Савченко
В Ростовской области ищут 90-летнюю Нину Савченко, пропавшую без вести. О местонахождении женщины ничего не известно с 13 июня.

В тот день пенсионерка вышла из дома в Шахтах и ушла в неизвестном направлении. Когда она не вернулась, родственники забили тревогу. Близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост Нины Ивановны составляет 156 сантиметров. Она худощавого телосложения. У женщины седые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения пенсионерка была одета в темно-зеленый халат с коротким рукавом и темно-зеленые домашние тапочки.

По данным волонтеров, пропавшая может не ориентироваться в пространстве.

Всех, кто видел Нину Савченко или знает, где она может находиться, просят сообщить информацию по телефонам: 8-800-700-54-53 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика