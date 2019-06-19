В Ростовской области без вести пропал 35-летний мужчина





В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 35-летнего мужчину. Ринат Гафиятуллин ушёл из дома в Белой Калитве 2 апреля в состоянии алкогольного опьянения. До сих пор о том, где он находится, ничего не известно.



Пропавший – уроженец города Каменска-Шахтинского. На связь с родственниками с того дня он не выходил.



По информации, указанной в ориентировке, на вид мужчине - 30-35 лет, он худощавого телосложения, у него тёмно-русые волосы, карие глаза.



Всех, кто видел Рината Гафиятуллина или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефонам: 8 (86383) 69-3-18 или 8-988-948-97-00.