В жесткой аварии с грузовиком на трассе под Ростовом погиб водитель легковушки

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Утром 14 июня на трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом, вблизи хутора Хапры, произошла смертельная авария. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с зерновозом.По предварительной информации экстренных служб, около 6:30 утра поступило сообщение о возгорании автомобиля на дороге. Прибывшие на место пожарные выяснили, что легковая "Тойота" врезалась в зерновоз, после чего машина загорелась.На борьбу с огнем были брошены силы 10 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. Пламя удалось ликвидировать лишь к 7:44.К сожалению, водитель "Тойоты" не выжил. Все обстоятельства произошедшей трагедии в настоящее время устанавливаются.