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В Ростовской области нашли живым пропавшего 71-летнего пенсионера

В Ростовской области нашли живым пропавшего 71-летнего пенсионера
В Ростовской области нашли живым 71-летнего Александра Ефименко, который пропал без вести. Мужчину разыскивали с 11 июня.

В тот день житель Азова вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Куда он направлялся, мужчина не сообщил. Когда пенсионер не вернулся домой, его близкие забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Александра Ефименко удалось найти живым спустя двое суток. Где он находился все это время, не сообщается.
Фот: ЛизаАлерт
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