В Ростовской области 47-летний мужчина умер от ковида

Фото: Алексей Бойко.

Жертвой коронавируса в Ростовской области стал 47-летний мужчина. У него были различные хронические заболевания органов и систем.С начала эпидемии инфекцию не смогли побороть 10929 жителей Дона. Большая часть из них - пожилые люди. При этом, среди жертв COVID-19 есть молодежь и даже дети. В 2020-м от вируса умер 12-летний мальчик.Новый коронавирус умеет попадать в клетки дыхательных путей, альвеол, сосудов, сердца, почек и желудочно-кишечного тракта. Хотя легкие все же страдают больше всего. Пораженные клетки производят множество копий коронавируса и в итоге погибают. Все это запускает и поддерживает воспалительный ответ иммунной системы.