Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области 16-летняя девочка пропала без вести

В Ростовской области 16-летняя девочка пропала без вести
В Аксае пропала 16-летняя девочка. О местонахождении Ангелины Тадловой нет информации сутки.

Волонтеры рассказали, что ребенок пропал около 14 часов 1 мая. С тех пор девочку никто не видел. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в поисках к добровольцам.

Рост Ангелины 160 сантиметров, девочка худощавого телосложения, глаза голубые, волосы длинные русые. На ней был черный кардиган с капюшоном, рубашка черно-красная в клетку, серые джинсы, черные кроссовки. При себе у подростка был рюкзак с значком "монстеры".

Если вам известна какая-либо информация о том, где может быть Ангелина, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.