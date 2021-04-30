В Ростовской области 16-летняя девочка пропала без вести

В Аксае пропала 16-летняя девочка. О местонахождении Ангелины Тадловой нет информации сутки.Волонтеры рассказали, что ребенок пропал около 14 часов 1 мая. С тех пор девочку никто не видел. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в поисках к добровольцам.Рост Ангелины 160 сантиметров, девочка худощавого телосложения, глаза голубые, волосы длинные русые. На ней был черный кардиган с капюшоном, рубашка черно-красная в клетку, серые джинсы, черные кроссовки. При себе у подростка был рюкзак с значком "монстеры".Если вам известна какая-либо информация о том, где может быть Ангелина, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.