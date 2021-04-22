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В Ростове без вести пропала 13-летняя девочка

В Ростове без вести пропала 13-летняя девочка
В Ростове-на-Дону пропала 13-летняя девочка-подросток. Оксана Палаги не выходит на связь с родными почти неделю.

Последний раз школьницу видели 22 апреля. Родители не знали, куда могла отправиться дочь. Дозвониться девочке не удавалось. Обеспокоенные родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию. Поиски не давали результатов, и родители обратились за помощью к волонтерам.

У подростка худощавое телосложение, темно-красные волосы, голубые глаза. Рост Оксаны составляет 155 сантиметров. В день исчезновения на девочке были черные лосины, кофта с капюшоном с надписью «Адидас» и белые кроссовки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Оксаны Палаги, сообщите по номеру 8(800)700-54-52 или 112.

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