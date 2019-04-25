В Ростове пропала 13-летняя девочка



В донской столице разыскивают 13-летнюю девочку. София Грудий ушла из дома на улице 1-й Краснодарской 21 апреля и с тех пор о ней ничего не известно.



Как стало известно, подросток ушла из дома около 16 часов. Обеспокоенные родители обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Дон» и подали заявление об исчезновении Софьи в полицию. Сейчас волонтеры вместе с полицейскими прочесывают окрестности и расклеивают по городу ориентировки.



Стоит отметить, что девочка уже не первый раз покидает дом и пропадает на несколько дней. Последний раз она пропадала в марте 2019 года. В этот раз она могла направиться в Шахты и Аксай.



На вид Софье - 13-14 лет, рост - примерно 150-160 сантиметров, худощавого телосложения, прямые короткие темно-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения девочка была одета в бежевую куртку, полосатую водолазку,черные спортивные штаны, на ногах - черные кроссовки.



Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по номерам 8-951-500-96-13, 8-900-121-88-43, 249-11-11, ОП-2 или 02.