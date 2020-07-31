Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске без вести пропала 13-летняя девочка

В Новочеркасске без вести пропала 13-летняя девочка
13-летняя девочка пропала в Новочеркасске. О местонахождении Татьяны Колесниковой нет информации около 12 часов.

По словам родителей, перед исчезновением ребёнка они поругались с дочерью. После она ушла из дома в п. Дубовском. С тех пор ее никто не видел, а телефон она оставила.

На вид ребёнку 13-14 лет, рост примерно 157 сантиметров, телосложения плотное, волосы русые, глаза светлые.

Если у вас есть информация, где может быть Татьяна, просьба позвонить в полицию по номеру: 102.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.