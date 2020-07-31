В Новочеркасске без вести пропала 13-летняя девочка

13-летняя девочка пропала в Новочеркасске. О местонахождении Татьяны Колесниковой нет информации около 12 часов.По словам родителей, перед исчезновением ребёнка они поругались с дочерью. После она ушла из дома в п. Дубовском. С тех пор ее никто не видел, а телефон она оставила.На вид ребёнку 13-14 лет, рост примерно 157 сантиметров, телосложения плотное, волосы русые, глаза светлые.Если у вас есть информация, где может быть Татьяна, просьба позвонить в полицию по номеру: 102.