Ростовчане пожаловались на «убитый» подземный переход на Шолохова

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В Ростове жители пожаловались на разрушенный подземный переход на Шолохова. Соответствующую жалобу горожанка опубликовала в соцсетях 20 ноября.По словам ростовчанки, переход на Шолохова вот-вот разрушится. На снимках видно, что покрытие на лестнице начало ломаться, всюду валяются крупные куски плитки.- Подземный переход возле старого аэропорта. С 2021 года не добиться ремонта, - добавила ростовчанка.Местная жительница уже неоднократно отправляла жалобы в администрацию. Однако городские власти считают, что подземный переход находится в работоспособном состоянии. Не исключено, что на участке могут пострадать пешеходы.Горожане просят пересмотреть вопрос по ремонту сооружения, чтобы избежать ЧП.