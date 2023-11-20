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Ростовчане пожаловались на «убитый» подземный переход на Шолохова

Ростовчане пожаловались на «убитый» подземный переход на Шолохова
В Ростове жители пожаловались на разрушенный подземный переход на Шолохова. Соответствующую жалобу горожанка опубликовала в соцсетях 20 ноября.

По словам ростовчанки, переход на Шолохова вот-вот разрушится. На снимках видно, что покрытие на лестнице начало ломаться, всюду валяются крупные куски плитки.

- Подземный переход возле старого аэропорта. С 2021 года не добиться ремонта, - добавила ростовчанка.

Местная жительница уже неоднократно отправляла жалобы в администрацию. Однако городские власти считают, что подземный переход находится в работоспособном состоянии. Не исключено, что на участке могут пострадать пешеходы.

Горожане просят пересмотреть вопрос по ремонту сооружения, чтобы избежать ЧП.
Фото: СоцСети
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