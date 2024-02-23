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В Ростове подземный переход на площади Карла Маркса рушится

В Ростове подземный переход на площади Карла Маркса рушится
В Ростове на площади Карла Маркса рушится подземный переход. Информацию об этом сообщили жители в соцсетях 23 февраля.

Как сообщают горожане, подземный переход на площади Карла Маркса пришел в негодность. На кадрах видно, что вместе с кирпичами прямо на ступени обрушилась и плитка. Вероятно, скоро на участке могут пострадать пешеходы.

- На голову может упасть тяжёлый посторонний предмет. Не говорите потом, что вас не предупреждали, - добавили ростовчане.

Пользователи в комментариях добавили, что недалеко расположено здание администрации Пролетарского района. При этом ремонт в переходе не проводят.

Горожане просят привлечь внимание к проблеме властей, чтобы отремонтировать участок, пока там никто не пострадал.
Фото: Соцсети.
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