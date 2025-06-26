«Чайка» может исключить себя в следующем сезоне Первой лиги из-за финансовых проблем

Фото: ФК «Чайка»

Футбольный клуб «Чайка», вероятнее всего, не примет участия в чемпионате Первой лиги следующего сезона. Как сообщает Metaratings.ru, команда из села Песчанокопское переживает финансовые затруднения.Источник утверждает, что на тренировке «Чайки» 25 июня занималось всего восемь игроков.В минувшем сезоне «Чайка» заняла 13-ое место. По всей вероятности, в следующем сезоне место клуба займет проигравший по результатам стыковых матчей между астраханским «Волгарём» и «Челябинском».