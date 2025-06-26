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«Чайка» может исключить себя в следующем сезоне Первой лиги из-за финансовых проблем

«Чайка» может исключить себя в следующем сезоне Первой лиги из-за финансовых проблем
Футбольный клуб «Чайка», вероятнее всего, не примет участия в чемпионате Первой лиги следующего сезона. Как сообщает Metaratings.ru, команда из села Песчанокопское переживает финансовые затруднения.

Источник утверждает, что на тренировке «Чайки» 25 июня занималось всего восемь игроков.

В минувшем сезоне «Чайка» заняла 13-ое место. По всей вероятности, в следующем сезоне место клуба займет проигравший по результатам стыковых матчей между астраханским «Волгарём» и «Челябинском».
Фото: ФК «Чайка»
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