Праздник для воспитанников центров помощи детям устроили в Новошахтинске

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Яркий праздник в честь Дня российской молодежи прошел в Новошахтинске для воспитанников детских центров, оставшихся без попечения родителей. Провести вместе этот день и подарить воспитанникам центров памятные подарки приехали и депутаты Заксобрания Ростовской области. Они поздравили детей с их наступающим государственным праздником и пожелали им вырасти достойными людьми.Центром притяжения юных дончан стал детский парк «Город детства». Здесь собрались талантливые, умные, спортивные и творческие ребята с их воспитанниками. Они приехали из центров помощи детям Шахт, Зверево, Донецка, Новочеркасска и самого Новошахтинска. Для гостей праздника подготовили различные интерактивные площадки, конкурсы и выступление артистов.На входе ребят встречали ростовые куклы в образах персонажей детских мультфильмов. Они провели их по шести увлекательным тематическим площадкам. На них дети проходили спортивные мастер-классы, играли в подвижные русские народные игры и гигантские шашки, испытали свою ловкость в веревочном парке и поучаствовали в танцевальном флешмобе. Также для ребят устроили захватывающее музыкальное представление.Особое внимание привлекла площадка «Гараж 61», где мальчики и девочки смогли пообщаться с настоящими байкерами и прокатиться вместе с ними на мотоциклах.- Мне понравилось кататься на мотоцикле. Мне байкер показал, как правильно нужно держаться, к тому же ехали мы медленно, поэтому не было страшно. Это очень интересно, не каждый же день катаешься на таком транспорте, - поделилась своими впечатлениями Лера В. из Донецкого центра помощи детям.Взрослые помощники подбадривали робких воспитанников и помогали им принимать активное участие на площадках. Так, преподаватель Шахтинского центра помощи детям рассказала, что ее подопечные в восторге от масштаба мероприятия. Они очень рады, что о них не забывают и стараются подарить положительные эмоции.В обычных семьях способности у детей развивают родители. В свою очередь детям, у которых по разным причинам нет родителей, сложнее раскрыть себя. Поэтому такие праздники дают возможность ребятам пообщаться с интересными личностями, почувствовать свою значимость, узнать что-то новое, а также проявить свой творческий потенциал.- Все эти дети по разным причинам остались без родителей. Им выпало много трудностей в жизни, и это заставляет задуматься, как будут разворачиваться события в их дальнейшей судьбе. Сегодня правительство и Законодательное Собрание Ростовской области делают все для того, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Центры помощи детям прекрасно оборудованы. В них есть удобные спальни, комфортная мебель, полноценное питание и решаются все вопросы быта, - рассказал заместитель председателя Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.Одной из самых приятных частей праздника стало вручение подарков. Вячеслав Василенко вручил ребятам подарки от председателя донского парламента Александра Ищенко. Для физического и социального развития детям подарили спортинвентарь — мячи, теннисные ракетки, бадминтон и дартс.Отметим, что праздник был организован Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Ростовской области при поддержке депутатов донского парламента и администрации Новошахтинска.- Мы видим искренность в этих детках. Мы видим, какие они талантливые, какие замечательные, - сказала член Молодежного парламента при ЗС РО от Новошахтинска Елена Лемешева. - Молодежный парламент стремится поддерживать все их инициативы и начинания. Мы благодарим председателя Законодательного Собрания Александра Валентиновича Ищенко за его помощь, поддержку нашей талантливой молодежи. Ведь, как говорят, за молодежью вся наша страна.