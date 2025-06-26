Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дополнительную полосу для общественного транспорта выделят в Ростове на Шолохова

Дополнительную полосу для общественного транспорта выделят в Ростове на Шолохова

В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Шолохова будет организована выделенная полоса, предназначенная исключительно для маршрутных транспортных средств. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

С 19 июля на участке проспекта Шолохова от Сборного переулка до Октябрьской площади начнет функционировать дополнительная полоса, предназначенная для автобусов, троллейбусов и маршруток.

Вопрос о создании специальных полос для общественного транспорта давно является актуальным для Ростова. Реализация таких полос способствует снижению заторов и увеличению скорости перемещения общественного транспорта.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.