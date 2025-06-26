Дополнительную полосу для общественного транспорта выделят в Ростове на Шолохова
В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Шолохова будет организована выделенная полоса, предназначенная исключительно для маршрутных транспортных средств. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
С 19 июля на участке проспекта Шолохова от Сборного переулка до Октябрьской площади начнет функционировать дополнительная полоса, предназначенная для автобусов, троллейбусов и маршруток.
Вопрос о создании специальных полос для общественного транспорта давно является актуальным для Ростова. Реализация таких полос способствует снижению заторов и увеличению скорости перемещения общественного транспорта.