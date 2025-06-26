Дополнительную полосу для общественного транспорта выделят в Ростове на Шолохова

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В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Шолохова будет организована выделенная полоса, предназначенная исключительно для маршрутных транспортных средств. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.С 19 июля на участке проспекта Шолохова от Сборного переулка до Октябрьской площади начнет функционировать дополнительная полоса, предназначенная для автобусов, троллейбусов и маршруток.Вопрос о создании специальных полос для общественного транспорта давно является актуальным для Ростова. Реализация таких полос способствует снижению заторов и увеличению скорости перемещения общественного транспорта.