В Ростове власти не смогут помочь жителям с маргинальной соседкой

Фото: Дондей

В Ростове женщина с вилами держит в страхе соседей. Об этом рассказала местная жительница Анастасия.Женщина живет на улице Новостроевской, ее зовут Альбина. После смерти мамы она стала вести маргинальный образ жизни, приводить в дом подозрительных людей. Со временем у нее отключили свет и воду, а окна и двери в жилье исчезли. Дом превратился в свалку.Соседи боятся Альбину, которая ведет себя агрессивно и кричит на прохожих. Однажды она даже угрожала им вилами.Анастасия обратилась за помощью к городским властям. Но ей ответили, что могут только убрать свалку.По закону Альбину могут отправить в дом-интернат только по ее заявлению или решению суда. У нее есть родственники, которые не приезжают к ней.Соседи предполагают, что родственники придут к Альбине, когда будут делить дом.С наступлением жары свалка в доме начинает вонять и отравлять воздух.