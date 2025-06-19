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В Ростове власти не смогут помочь жителям с маргинальной соседкой

В Ростове власти не смогут помочь жителям с маргинальной соседкой
В Ростове женщина с вилами держит в страхе соседей. Об этом рассказала местная жительница Анастасия.

Женщина живет на улице Новостроевской, ее зовут Альбина. После смерти мамы она стала вести маргинальный образ жизни, приводить в дом подозрительных людей. Со временем у нее отключили свет и воду, а окна и двери в жилье исчезли. Дом превратился в свалку.

Соседи боятся Альбину, которая ведет себя агрессивно и кричит на прохожих. Однажды она даже угрожала им вилами.

Анастасия обратилась за помощью к городским властям. Но ей ответили, что могут только убрать свалку.

По закону Альбину могут отправить в дом-интернат только по ее заявлению или решению суда. У нее есть родственники, которые не приезжают к ней.

Соседи предполагают, что родственники придут к Альбине, когда будут делить дом.

С наступлением жары свалка в доме начинает вонять и отравлять воздух.
Фото: Дондей
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