Ростовчане пожаловались губернатору на свалку мусора в парке имени Глазго

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Жители Первомайского района Ростова-на-Дону пожаловались главе региона на свалку мусора в парке имени Глазго.Жители Первомайского района Ростова-на-Дону пожаловались губернатору на свалку мусора в сквере Глазго. Недовольство выразила одна из членов инициативной группы Анастасия Пололякина. Интерактивный прием состоялся 30 мая.По словам женщины, причиной грязи стала незаконная парковка вдоль улицы Лелюшенко. Раньше там останавливались только маленькие автомобили, а сейчас - грузовые с мусором. Отходы они сбрасывают прямо за парковкой, рядом с многоквартирными домами.– Мы не понимаем, куда смотрит администрация Первомайского района. Мусор нарастает – свалка увеличивается, – говорит Анастасия Пололякина.Местные жители неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой убрать свалку. Но там ответили, что эта территория даже не вписана в месячник чистоты.Оказалось, что сити-менеджер города Алексей Логвиненко в курсе происходящего. Ему известно даже то, что на парковке действует преступная группировка, которая требует деньги за места для машин. Глава администрации Ростова предложил горожанам легализовать парковку, но те уверены, что этого недостаточно. Ростовчане просят создать инициативную группу, которую возглавит Василий Голубев, так как проблема свалки - не единственная в районе.Губернатор Ростовской области дал городским властям две недели, чтобы очистить территорию сквера Глазго от мусора и решить вопрос с незаконной парковкой.