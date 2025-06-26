Юрий Слюсарь поздравил выпускников Дона с окончанием школы

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25 июня в музыкальном театре состоялся губернаторский бал «Золотое созвездие Дона-2025». В нем приняли участие около 500 юношей и девушек почти со всего Донского края, которые достигли успехов в учебе, спорте, стали победителями интеллектуальных олимпиад. Врио губернатора Юрий Слюсарь поздравил участников приема, а также всех выпускников с окончанием важного жизненного этапа.Глава региона отметил, что все, кто присутствует в зале, — это «золотой запас» области.«Вы, кто сейчас в этом зале, — самое ценное и дорогое, что у нас есть. Умные, трудолюбивые ребята, которые завтра будут работать в экономике и других сферах, — это самый мощный фактор успеха нашей области, её развития», — обратился к юношам и девушкам Юрий Слюсарь.Юрий Слюсарь пообщался с отличниками учебы, победителями и призерами олимпиад, ответив на их вопросы. На встрече с главой региона они рассказали о своих проектах и задумках, поделились жизненными планами. К главе региона также было немало вопросов — о перспективах трудоустройства и мерах поддержки молодых специалистов. Кроме того, ребята интересовались как проходила школьная жизнь у Юрия Борисовича: о любимых учителях, школьных друзьях и качествах, которые помогают достичь успеха.-Надо правильно использовать главный ресурс — время. Важно много читать, много познавать, заниматься саморазвитием во всем: от спорта до культуры. Бережное отношение к каждому дню, к каждой минуте особенно важно в юном возрасте. Важно правильно планировать, рационально использовать свое время», — напутствовал выпускников Юрий Слюсарь.