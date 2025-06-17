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В Александровке женщина с вилами вызывает страх у соседей

В Александровке женщина с вилами вызывает страх у соседей
Жители Александровки в Ростове жалуются на соседку, которая устроила в своем доме свалку и ведет себя агрессивно.

Анастасия из переулка Молочного уже три года живет рядом с женщиной по имени Альбина. Раньше они хорошо общались, но за последний год Альбина сильно изменилась. Ей около 50 лет, она плохо выглядит и ходит по мусоркам, таща все к себе домой.

После смерти матери год назад Альбина замкнулась, перестала мыться и начала складировать мусор. Ее дом превратился в кучу отходов, которая уже вываливается на дорогу. Местные жители подкармливают Альбину, но это не помогает.

Анастасия считает, что ситуацию нужно срочно решать, пока Альбина не навредила кому-нибудь. Она также опасается пожара или другого ЧП в захламленном доме.

Жители обращались за помощью в инстанции, но пока им только вывозили мусор. Они просят власти вмешаться.

Подобная ситуация уже была на Суворовском, где мать с дочерью захватили подъезд.
Фото: Дондей
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